Il Castelfidardo a Urbania per difendere il primato

CASTELFIDARDO – Gli esami non finiscono mai. Potrebbe essere questo il titolo del prossimo turno di campionato dei fidardensi, che dopo aver incontrato l’Anconitana una settimana fa, saranno domani di scena ad Urbania contro una delle squadre più temibili del torneo, specialmente tra le mura amiche, dove non perde dal 10 novembre (3-1 contro l’Atletico Gallo). Da lì in poi solo risultati positivi in casa per la squadra allenata dall’ex Simone Pazzaglia, la scorsa stagione sulla panchina biancoverde per le prime 8 giornate di campionato.

Il Castelfidardo ha già sperimentato la pericolosità dell’avversario nel match di andata al Mancini, dove gli ospiti si portarono avanti per 2-0 dopo neanche mezz’ora di gioco, con le reti di Fraternali (cannoniere della squadra con 11 reti) e Lucciarini. Ad accorciare le distanze ci pensò Galli con la sua prima rete in campionato, mentre il pareggio arrivò dal dischetto con Shiba. Era un’Urbania che si presentava al Mancini da capolista, mentre ora le parti sono invertite ed è il Castelfidardo che dovrà difendere il suo primato dalle inseguitrici Anconitana e Atletico Gallo.

Mister Lauro non potrà contare su Bracciatelli, mentre a centrocampo Antogiovanni è pronto per giocare almeno uno spezzone di gara. Rientrato venerdì in gruppo anche Lorenzo Braconi, uomo-partita contro l’Anconitana, dopo la partecipazione al torneo Roma Caput Mundi con la Rappresentativa under 18 della Lega Nazionale Dilettanti.

Arbitra l’incontro Andrea Traini di San Benedetto del Tronto, coadiuvato dagli assistenti Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto. Fischio d’inizio alle ore 15.