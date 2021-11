Halley Thunder Matelica in trasferta con la forza dell’entusiasmo

FABRIANO – Le ultime due vittorie casalinghe di fila hanno dato la carica alla Halley Thunder Matelica (basket serie A2 femminile), che ora vuol tentare di alzare l’asticella del rendimento anche fuori casa, dove finora non ha raccolto punti.

L’appuntamento è per domani, sabato 20 novembre (ore 18.30), settima giornata, in trasferta a Vigarano Mainarda (Fe) per affrontare la Pallacanestro Vigarano, formazione scesa quest’anno dalla serie A1, dove aveva militato per sette stagioni consecutive toccando anche i playoff.

«Vigarano è una squadra ambiziosa, con una grande tradizione e con un roster molto esperto e di alto profilo tecnico – commenta alla vigilia del match il coach matelicese Orazio Cutugno. – Il nostro obiettivo è quello di confermare anche in trasferta il nostro gioco espresso nelle ultime due partite in casa».

La Halley Thunder Matelica si presenta a questa trasferta con 4 punti in classifica e una partita da recuperare (con Savona, l’8 dicembre), la Pallacanestro Vigarano è a quota 6 punti. Entrambe le formazioni sono reduci da un successo: le ferraresi hanno vinto 60-71 a Selargius con Lucrezia Coser in grande evidenza (22 punti), la Halley Thunder ha superato per 71-59 la Nico Ponte Buggianese con Benedetta Gramaccioni su di giri (19 punti con 5/5 da tre) e tutto il quintetto in doppia cifra.

«Veniamo da una vittoria fortemente voluta, in cui abbiamo dato il massimo, ci credevamo e siamo felici – sono le parole di Alessia Franciolini, pivot della Halley Thunder. – Ora affrontiamo Vigarano, una formazione molto buona, abbiamo cercato di preparare bene questa partita nel corso della settimana, loro hanno 2 punti più di noi e quindi proveremo ad agganciarle».

Detto della Coser, nella rosa ferrarese si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione Giulia Sorrentino, play/guardia, che viaggia a 17,8 punti di media.

Arbitreranno l’incontro i signori Daniele Gai e Diego Orazi, entrambi di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallacanestro Vigarano.