La Halley Thunder Matelica fa sudare la capolista La Spezia

CERRETO D’ESI – Al termine di un match intenso ed emozionante, la Halley Thunder Matelica è stata superata in casa dalla Cestistica Spezzina di La Spezia per 53-59 nella nona giornata del campionato di serie A2 femminile di pallacanestro.

Le matelicesi di coach Orazio Cutugno (che restano a 6 punti in classifica) sono state brave a tenere testa alla quotata squadra ligure, che grazie a questo successo sale provvisoriamente al primo posto in classifica raggiungendo a quota 14 punti San Giovanni Valdarno (in campo oggi a Battipaglia).

La Halley Thunder può recriminare per un’altra serata storta ai tiri liberi, appena 10/22, percentuale che alla fine ha condannato il team biancoblù, unica nota stonata in un match per il resto gestito in maniera perfetta a livello tattico e tecnico, in cui è stato tenuto ben 14 punti sotto media l’attacco di La Spezia (il miglior del girone a 73,5).

La Cestistica Spezzina ha certamente meritato il successo per aver condotto gran parte dell’incontro, con un massimo di dieci punti in un paio di circostanze, ma la Halley Thunder non si è mai data per vinta ed è arrivata in più occasioni ad un tiro dall’aggancio, dimostrando ancora una volta grande carattere.

Le matelicesi partono forte, 8-3 al 4’ grazie alle soluzioni di Aispurùa e Pallotta. Ma ben presto La Spezia, saggiamente orchestrata dalla Castellani, mette il naso avanti al 6’ con due liberi di Zolfanelli (8-9).

La coriacea N’Guessan e l’esperta Templari conducono La Spezia al massimo vantaggio di +10 al 15’ (15-25), ma Matelica non cede e, anzi, piazza un parziale di 9-2 che consente di andare al riposo lungo a contatto sul 24-27.

Nel terzo quarto La Spezia torna a +8 nonostante la serata storta della canadese Cerino, ma ancora una volta la Halley Thunder – che regge bene a rimbalzo (Pallotta 13 catture) e cerca di controllare il ritmo – si riavvicina al 29’ sul 39-41 con una tripla della Gonzalez.

La grande carica matelicese si concretizza con un canestro della Albanelli che al 33’ (42-43) sembra riaprere completamente i giochi.

Ma, nell’azione successiva, viene sanzionato un molto discutibile fallo tecnico per simulazione a Debora Gonzalez e un successivo fallo tecnico alla panchina matelicese: in questa convulsa fase la Halley Thunder perde per un paio di minuti il filo della partita e La Spezia vola di nuovo a +10 (42-52 al 35’).

Matelica si ritrova ancora una volta dimostrando di avere sette vite: Gonzalez, Albanelli e Takrou la riportano a -4 (50-54 al 38’ e 53-57 al 39’), ma sul fronte ligure Castellani da tre e Colognesi da sotto sono implacabili nel sigillare la vittoria in favore della propria squadra, che sbanca il palasport di Cerreto d’Esi per 53-59.

«Purtroppo anche stasera la nostra percentuale ai tiri liberi è stata carente e a questo livello fa la differenza – è il commento alla partita di Paolo Marcellini, vice allenatore della Halley Thunder Matelica. – Per il resto abbiamo eseguito molto bene il piano partita che avevamo preparato, tenendo La Spezia ampiamente sotto la sua soglia di punti segnati. Facciamo i complimenti alla squadra ligure perché è veramente forte e con individualità importanti».

La Halley Thunder Matelica tornerà in campo mercoledì 8 dicembre in trasferta a Savona per il match di recupero della quinta giornata di campionato, poi sabato 11 dicembre di nuovo tra le mura amiche con Umbertide.

Halley Thunder Matelica – Cestistica La Spezia = 53-59

Halley Thunder Matelica – Stronati ne, Albanelli 6 (3/4, 0/1), Ardito ne, Gramaccioni 10 (2/4, 1/4), Gonzalez 15 (3/16, 2/5), Zamparini, Aispurùa 7 (1/3, 1/1), Michelini, Pallotta 7 (3/9), Takrou 7 (2/4, 1/7), Franciolini 1, Offor. All. Cutugno

Cestistica La Spezia – Colognesi 7 (2/3, 1/1), Templari 9 (3/9, 0/2), Cerino 4 (0/7, 0/3), Zolfanelli 7 (1/3, 1/2), Serpellini, Castellani 14 (4/10, 2/6), Pini 6 (3/5 da 2), N’Guessan 12 (4/10, 0/3), Meriggi ne, Guerrieri ne. All. Corsolini

Arbitri – Servillo di Termoli e Di Tommaso di Pescara

Parziali – 13-14, 11-13, 15-14, 14-18

Andamento – 13-14 al 10’, 24-27 al 20’, 39-41 al 30’, 53-59 finale