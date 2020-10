Gran Turismo: Simone Riccitelli, gran rimonta e vittoria al Mugello

FABRIANO – Il pilota automobilistico Simone Riccitelli non ha dubbi: «E’ stata la gara più bella della stagione». Sul circuito del Mugello infatti, nel fine settimana appena trascorso, il fabrianese ha portato a casa un terzo posto in gara-1 e uno strepitoso primo posto in gara-2 nella serie Sprint Gt4 del Campionato Italiano Gran Turismo, in coppia con il collega Francesco Guerra, con cui condivide la Bmw M4 del team Bmw Italia. La serie Sprint, lo ricordiamo, è un format di gara della durata di 50 minuti con cambio pilota a metà.

Riccitelli ripercorre la tre-giorni toscana: «Diciamo innanzitutto che è stato un appuntamento complicato a causa delle condizioni meteo, con alternanza di sole e pioggia che ha continuamente scombinato i piani di gara – racconta -. Dopo aver ottenuto il secondo tempo in qualifica, in gara-1 siamo stati un po’ sfortunati, siamo stati i primi a mettere le gomme da asciutto, ma a causa dell’ingresso della safety-car non siamo riusciti ad andare oltre la terza posizione».

Simone Riccitelli e Francesco Guerra mentre salgono sul podio

Il giorno dopo però, domenica, per la coppia Guerra-Riccitelli tutto è andato alla grande. «Ha iniziato alla guida Francesco salendo dalla quarta alla terza posizione – prosegue Simone. – Quando ho preso la macchina, dopo tre giri ho raggiunto i primi due e li ho passati, vincendo con un vantaggio di circa dieci secondi. E’ stata senza dubbio la gara più bella della stagione. E finora, penso, la vittoria più bella nei tre anni che corro».

Un successo che ha significato punti preziosi nella classifica generale, cortissima. In testa ci sono le due Mercedes con 53 punti, a quota 52 la Bmw di Riccitelli e Guerra. «Mancano due gare, quindi il discorso è aperto per il vertice», conclude il fabrianese, che, lo ricordiamo, è campione in carica in questa competizione. Prossimo appuntamento il 16-18 ottobre a Monza.