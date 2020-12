Gran Turismo: il fabrianese Simone Riccitelli fa il “bis” nella serie Sprint

FABRIANO – Il 2020 si conclude in trionfo per il pilota fabrianese Simone Riccitelli nel campionato italiano Gran Turismo, serie Sprint Gt4 (format di gara della durata di 50 minuti con cambio pilota a metà), in coppia con Francesco Guerra.

Il “duo” del team Bmw Italia, al volante della Bmw M4, sul circuito romano di Vallelunga, è stato protagonista di un sorpasso al fotofinish in classifica vincendo oggi – domenica 6 dicembre – l’ultima gara della stagione e scavalcando la coppia Segù-De Luca (Mercedes), solo quarti al traguardo.

I portacolori del team Bmw Italia hanno disputato una gara impeccabile, condotta sempre al comando, mentre l’equipaggio Nova Race si è imbattuto in una giornata no, resa difficile da una vettura non performante per le particolari condizioni della pista.

Simone Riccitelli e Francesco Guerra festeggiano il trionfo ai box della Bmw

Simone Riccitelli nell’abitacolo della Bmw M4

Simone Riccitelli a fine gara, stanco ma felice

Un’altra grande soddisfazione per il giovane pilota fabrianese Riccitelli, che, lo ricordiamo, ha compiuto appena 18 anni il 27 novembre, ma già da un triennio si confronta alla pari con piloti di ben maggiore esperienza, senza pagare scotto, anzi portandosi a casa eccellenti risultati.

Simone ha fatto il “bis”, visto che aveva già vinto lo stesso titolo italiano lo scorso anno, allora insieme a Sabino De Castro al volante della Porsche.