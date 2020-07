Goldengas: ufficiale l’iscrizione alla Serie B. Si punta sui giovani

SENIGALLIA – Fumata bianca in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia, che sarà regolarmente ai nastri di partenza della Serie B nella stagione 2020/2021. Sarà il diciannovesimo anno di campionato nazionale di B per la Goldengas, un’avventura sportiva nata nel 2002 e che non finirà di certo nonostante le difficoltà del Covid-19. «C’è soddisfazione ma anche consapevolezza dell’obiettivo raggiunto in casa biancorossa – scrive la società in una nota –. Tra mille difficoltà ha conservato un patrimonio sportivo e sociale cittadino, evitando così la cessione del titolo sportivo di partecipazione alla prossima stagione».

Effettivamente era arrivata la proposta di acquisto del titolo sportivo da parte di una società di Serie C Gold, ma il club ha rispedito l’offerta al mittente per la gioia di tutti i tifosi della città della Rotonda.

«Si ripartirà con un roster ringiovanito e i primi contatti in tal senso sono già stati avviati – aggiunge la Pallacanestro Senigallia in un comunicato stampa –. Il piano di rilancio, in questo momento complicato, parte dalla valorizzazione del settore giovanile, che viene messo al centro del nuovo progetto tecnico con dedizione e organizzazione. L’intento della società è quello di creare un gruppo di ragazzi motivandolo non solo dal punto agonistico, ma anche educativo e sociale, per affrontare insieme un percorso di crescita vincente».

Resta però ancora da sciogliere completamente la questione coach. Sarà Riccardo Paolini? Tutto fa pensare di sì, infatti le parti si sono incontrate diverse volte e l’allenatore ha già assistito a delle sedute per farsi un’idea del roster, ma la stessa società ha ammesso che manca ancora la firma e si aspetterà che la pratica per l’iscrizione venga approvata dalla Lega. Solo questione di giorni, quindi.