Goldengas, tutti negativi al tampone. Ora amichevoli e SuperCoppa

SENIGALLIA – Tutti negativi, sia giocatori che staff. Questo l’esito dei test sierologici e tamponi molecolari cui sono stati sottoposti tutti i giocatori della prima squadra e i membri dello staff della Goldengas Pallacanestro Senigallia, presso il Laboratorio Analisi dott. Scorcelletti. Test eseguiti in vista delle prossime amichevoli e della SuperCoppa a Jesi l’11 ottobre.

Gli esami verranno poi ripetuti 5 giorni prima dell’inizio del campionato di serie B che, per quanto riguarda il team biancorosso, scatterà domenica 15 novembre al PalaPanzini contro l’Antenore Energia Padova.

Prima però le amichevoli pre-season. Oggi (mercoledì 30 settembre) la squadra di coach Riccardo Paolini affronterà in casa il Falconara Basket (Serie C Gold) alle 18:15. La gara – che si giocherà a porte chiuse per le norme anti Covid, andrà in diretta e con il commento sulla pagina Facebook della squadra biancorossa. Sabato 3 ottobre invece amichevole in trasferta con il Bramante Pesaro alle 17:30 e mercoledì 7 ottobre alle 20:30 a Osimo con la Robur.