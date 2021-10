La Goldengas Senigallia nella tana del Rieti: altro big match in arrivo

SENIGALLIA – Che inizio per la Goldengas Senigallia. I biancorossi dopo Roseto, affrontano la Kienergia Rieti nella seconda giornata del campionato di Serie B.

Match che si svolgerà domenica – 10 ottobre – alle ore 18 al PalaSojourner di Rieti. Capitan Giacomini e compagni sono reduci dall’ottima prova con Roseto, nonostante la sconfitta arrivata contro una squadra forte come gli abruzzesi.

Anche i laziali non scherzano. Rieti punta al bersaglio grosso e arriva al debutto casalingo forte del successo di Roma ai danni della BNL Luiss. Un altro esame dei più difficili quindi per la Goldengas, volenterosa comunque di raggiungere il primo successo stagionale in campionato.