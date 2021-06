La Goldengas Senigallia saluta Gianmarco Conte ma riabbraccia Federico Ligi

SENIGALLIA – Prende forma la Goldengas Senigallia del futuro. La società ha da poco comunicato il ritorno di Federico Ligi, ricoprirà il ruolo di general manager.

Il noto dirigente pesarese, grande conoscitore della categoria, è ricordato molto bene a Senigallia avendo allestito sempre ottimi organici. Dopo la sua esperienza all’Aurora Jesi dal 2015 al 2019 in Serie A2, Ligi si ripresenta sulla spiaggia di velluto con le stesse mansioni del 2004, portate avanti fino al termine del campionato di Serie B 2014/2015.

«Sono molto felice di poter riabbracciare la società da cui è iniziato il mio percorso e che ha sempre dimostrato di fare le cose seriamente – racconta Ligi -. Ripartire con il giusto spirito, dopo anni, per me è molto stimolante». Contestualmente il precedente direttore sportivo Umberto Badioli lascia il suo incarico per entrare a far parte della compagine sociale biancorossa.

Aggiornamenti di mercato anche in uscita per la Goldengas. Dopo l’addio di Simone Pozzetti, è ufficiale anche la cessione di Gianmarco Conte. L’ex guardia biancorossa è un nuovo giocatore dell’Omnia Basket Pavia.