Foglietti: «Con Rimini partita difficile, ma dobbiamo reagire»

Il tecnico della Goldengas invita i suoi a dare il massimo per dimenticare in fretta la sconfitta nel derby con la RistoPro Fabriano

Mastica ancora amaro il coach della Goldengas Senigallia Stefano Foglietti. Ma la delusione per il derby perso contro la corazzata RistoPro Fabriano negli ultimi minuti, deve lasciare spazio ad una consapevolezza nuova. Ovvero quella che i senigalliesi possono davvero giocarsela al meglio contro qualunque avversaria e qualsiasi campo.

«Ci avrei messo la firma ad arrivare a giocarmela negli ultimi secondi contro i cartai essendo anche in vantaggio. Chiaro che perdere così fa male – commenta -. Non c’è tempo però per farsi prendere dal negativismo. E in settimana abbiamo analizzato gli errori commessi: la gestione dei minuti conclusivi, i tiri liberi e altre situazioni da affrontare in maniera migliore».

Anche perché domenica alle 18 arriva un’altra partita difficilissima: «Ma mi aspetto una grande reazione di squadra. Di fronte avremo una squadra forte, affamata, ma dovremo dare il massimo di noi stessi per provare a vincere».