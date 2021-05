Goldengas Senigallia, provaci ancora. Ruini: «Fiero dei miei ragazzi, in gara 2 daremo nuovamente battaglia»

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia ci crede e non potrebbe essere altrimenti. Ieri – domenica 16 maggio -, i biancorossi hanno perso gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie B sul parquet del quotatissimo CJ Basket Taranto. La prestazione dei marchigiani però è stata da applausi.

Coach Ruini ha commentato così nel dopo gara: «Per lunghi tratti abbiamo fatto veramente una buona partita, poi la loro fisicità è stata determinante al fine del risultato finale. Sono veramente contento della prestazione, abbiamo dato tutto. Ora testa a gara 2, perché vogliamo ancora dare battaglia».

Rivincita fissata per domani, martedì 18 maggio ore 18, sempre al Palafiom di Taranto. Intanto oggi la Goldengas si è goduta il giorno di riposo, effettuerà il consueto giro di tamponi e analizzerà i video di gara 1. La serie che potrebbe regalare l’ennesima soddisfazione stagionale a Pierantoni e compagni è appena cominciata, l’incontro di ieri non può che alimentare ancora di più le ambizioni senigalliesi.

La gara di domani sarà come sempre trasmessa sulla piattaforma LNP Pass. La serie poi si sposterà a Senigallia, come minimo per gara 3, incontro fissato per venerdì 21 maggio ore 18.