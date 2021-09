La Goldengas Senigallia si presenta alla stampa: domani c’è il Media Day

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia si è rifatta il look e non vede l’ora di presentarsi. Domani, sabato 25 settembre, la dirigenza biancorossa ha indetto il Media Day, evento che richiamerà i maggiori organi di informazione delle provincia.

Il Media Day inizierà alle ore 9 e terminerà alle 10.30, orario che coinciderà con l’inizio dell’allenamento della prima squadra che la stampa potrà seguire liberamente. Ma oltre alla seduta a porte aperte, sono diverse le iniziative pensate dalla Goldengas.

Verranno presentate le nuove maglie ufficiali da gara, che indosseranno i giocatori lungo il percorso della Serie B 2021-2022. Ci sarà l’occasione per intervistare tutti i componenti della rosa e quelli dello staff tecnico, capeggiato dal nuovo coach Andrea Gabrielli. Insomma, un evento che gli appassionati della Goldengas non possono perdersi.

Nel frattempo, Gabrielli ha deciso che non ci saranno amichevoli nel weekend e nei giorni seguenti, non essendo lui, come più volte ribadito, un grande amante delle partite non ufficiali.