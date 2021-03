Goldengas Senigallia, ora è ufficiale: rinviata la gara col Roseto

Come anticipato in settimana, gli abruzzesi sono in isolamento fiduciario. Rimandato l'esordio in fase due dei biancorossi

SENIGALLIA – Non scenderanno in campo oggi, sabato 20 marzo Goldengas Senigallia e Roseto.

Come anticipato in settimana, è arriva l’ufficialità del rinvio della prima giornata della fase due del girone C di Serie B. I biancorossi alle 18.30 avrebbero dovuto ospitare Roseto, ma gli abruzzesi sono tutt’ora in isolamento fiduciario in seguito a diversi casi positivi al Covid all’interno del proprio organico.

Rimandato dunque l’esordio della Goldengas. Il quintetto di coach Riccardo Paolini tornerà in azione domenica 28 marzo, sempre al PalaPanzini. Ospite di turno il Fabriano.