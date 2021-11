La Goldengas Senigallia non muore mai: rimonta e primo blitz esterno a Civitanova

Grande cuore quello dei biancorossi che nonsmettono di stupire e che vincono ancora e restano nei piani alti della classifica del girone C

CIVITANOVA – È una Goldengas Senigallia che non smette di stupire. E, soprattutto, non muore mai. I biancorossi vincono di rimonta il derby con la Virtus Civitanova 54-59 e raccolgono così il primo blitz esterno della stagione.

I ragazzi di coach Andrea Gabrielli partono forte ma rischiano di perdersi per strada. Il primo quarto dice equilibrio (17-15). Allungo senigalliese prima dell’intervallo (9-16) e si va al riposo sul 26-31. Si riparte e sembra tutta un’altra partita, con i locali che si impongono 18-7 prima dell’ultimo segmento di gara. La Goldengas potrebbe mollare, potrebbe arrendersi a una nuova sconfitta esterna. E invece no, bisogna fare i conti con uno scatenato Filippo Giannini (22 punti per lui), oggi più che mai. Gli ospiti si impongono 10-21e passano 54-59 al Pala Risorgimento di Civitanova.

La Goldengas vince ancora e resta, con merito, nelle zone di vertice della classifica al termine della settima giornata del girone C di Serie B.