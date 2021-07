Goldengas Senigallia, altri due colpi di mercato: ecco Bedetti e Varaschin

SENIGALLIA – Il mercato della Goldengas Senigallia entra nel vivo. Dopo la conferma del play Marco Giacomini e il primo acquisto Alberto Bedin, ecco due nuovi colpi: Luca Bedetti e Lorenzo Varaschin.

Bedetti è di Rimini, classe 1989. L’ultima stagione lo ha visto protagonista a Palermo ed è un veterano della Serie B, in cui ha esordito nel 2010. Può ricoprire i ruoli di guardia e di ala piccola. «Darò tutto sul campo come ho sempre fatto – commenta il nuovo giocatore biancorosso -, cercherò di far valere la mia esperienza anche in virtù dei miei compagni più giovani».

Più giovane ma già esperto Varaschin, ala forte del 1998. Per lui sarà il sesto anno nella categoria, considerando l’età non è niente male. L’anno scorso ha vestito la maglia del Cremona. «Sono entusiasta di entrare a far parte della Goldengas, a detta di tutti una società solida, ambiziosa e con un progetto che condivido e ho voluto sostenere».