SENIGALLIA – Inizia la Serie B, inizia il campionato della Goldengas Senigallia. Gli uomini di coach Andrea Gabrielli ricevono la visita del Liofilchem Roseto nella prima giornata del girone C.

Il PalaPanzini finalmente riapre le porte ai tifosi, domenica 3 ottobre alle ore 18. E si parte subito con una sfida intrigante quanto complicata. Gli abruzzesi sono una delle candidate più importanti alla vittoria del campionato e puntano forte al balzo di categoria.

Sponda Goldengas, la curiosità di rivedere all’opera i biancorossi è tanta. Capitan Giacomini e compagni hanno disputato un ottimo precampionato, caratterizzato dal cammino (quasi) trionfale in Supercoppa. Zero amichevoli invece in archivio, dato che Gabrielli non è proprio un amante delle gare non ufficiali.

L’ambiente senigalliese è carico, gli spalti torneranno parzialmente a riempirsi e non si vede l’ora già di godersi la prima palla a due stagionale.