Goldengas Senigallia, quanto sei bella: la corazzata Kienergia Rieti cade in terra marchigiana

SENIGALLIA – Colpo grosso della Goldengas Senigallia che supera la corazzata Kienergia Rieti nella seconda giornata del girone di ritorno.

La Goldengas parte bene in avvio di gara, dove spicca la grande prestazione di Varaschin (21 punti per lui alla sirena). La Kienergia Rieti non è la seconda della classe del girone C di Serie B per caso, e chiude il primo tempo in vantaggio 20-22 (12-8, 8-14). Succede di tutto dopo la pausa lunga. Gli ospiti si impongono 12-18 nel terzo periodo e sembrano così in pieno controllo della gara. La Goldengas non si arrende e la reazione nell’ultimo quarto è devastante. Capitan Giacomini sale in cattedra, Varaschin continua a essere decisivo e un netto parziale di 25-8 regala due punti d’oro alla squadra di coach Andrea Gabrielli.

La Goldengas compie l’impresa e batte la Kienergia Rieti 57-48.