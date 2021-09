Goldengas Senigallia, buona la prima: Jesi ko e avanza in Supercoppa

I biancorossi faranno visita alla Rinascita Basket Rimini al Pala Flaminio, mercoledì 15 settembre per il secondo turno della competizione

SENIGALLIA – Debutto perfetto per la Goldengas Senigallia. Gli uomini di coach Andrea Gabrielli superano 75-71 l’Aurora Jesi nel derby valevole per il primo turno di Supercoppa Serie B.

Regna l’equilibrio nella prima parte di gara. Di fronte, ci sono due formazioni totalmente rinnovate rispetto alla passata stagione. Si gioca punto su punto e all’intervallo sono gli ospiti a rientrare col sorriso dentro gli spogliatoi: 31-36 il parziale, figlio dei segmenti 17-15 e 14-21.

La Goldengas rientra in campo con maggiore verve. Terzo quarto devastante dei biancorossi che si impongono 26-17 ed effettuano il momentaneo sorpasso (57-53). Jesi non molla ma non basta, alla sirena esultano i biancorossi dopo un ultimo quarto tiratissimo (18-18). Il tabellone alla fine recita 75-71.

I biancorossi avanzano nella competizione. Mercoledì 15 settembre alle ore 20 faranno visita alla Rinascita Basket Rimini al Pala Flaminio. Il Rimini ha eliminato Montegranaro 91-64.