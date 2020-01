Goldengas, il presidente Moroni: «C’è grande voglia di riscatto»

SENIGALLIA – Anche con Piacenza è arrivato un kappao per la Goldengas Senigallia. Che pur disputando una prova positiva, contro una squadra costruita per navigare in altri lidi, non è riuscita a muovere la situazione di classifica, rimanendo così a quota 12.

Va detto però che l’ultima striscia di gare era sulla carta proibitiva. Mentre ora arrivano degli impegni difficilissimi, ma comunque più abbordabili.

Il presidente della Goldengas Claudio Moroni, in tal senso, prova a scuotere i suoi ragazzi, raccontando le sensazioni dal quartiere generale biancorosso: «Vedo una grande voglia di riscattarsi – ammette – e di confermare il più possibile le buone prestazioni dell’ultimo periodo, coincise tuttavia con l’assenza di risultati utili».

Nel prossimo turno di campionato, i ragazzi di coach Stefano Foglietti sono attesi dal derby contro l’Aurora Jesi (con la sfida in programma domenica alle 18 al PalaPanzini): «M’aspetto una partita tosta, ma dovremo cercare di fare ancora meglio di quanto stiamo facendo ora per tornare alla vittoria. Sapendo che da adesso alla fine il risultato pesa doppio ed è fondamentale. Se riusciremo a trovare continuità, potremo toglierci delle belle soddisfazioni».