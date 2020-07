Goldengas, Paparella ai saluti. Per coach Paolini manca solo l’ufficialità

Comincia a delinearsi il futuro della Goldengas Pallacanestro Senigallia, anche se dai canali del club non trapelano ancora ufficialità. Dalle ultime indiscrezioni pare che il playmaker di origini argentine Emiliano Paparella possa lasciare Senigallia, direzione Puglia. Non sarebbe una scelta legata direttamente al basket, ma ad ogni modo il numero 6 non dovrebbe far parte del roster 2020/2021.

Per quanto riguarda la guida tecnica, dopo i saluti di coach Foglietti annunciati dalla società il primo luglio, si è insinuata sempre più la voce del possibile arrivo di Riccardo Paolini. Ieri il coach è stato proprio a Senigallia per visionare alcuni giocatori e mancherebbe ormai solo l’ufficialità dal momento che le parti sono vicinissime.

Infine, si attendono ancora novità nell’assetto societario dopo l’annuncio fatto nelle scorse settimane dal presidente Claudio Moroni, che aveva chiesto l’ingresso di forze fresche in dirigenza.