La Goldengas Senigallia batte anche Ozzano e continua a volare

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia vince ancora e lo fa contro una diretta concorrente per le zone di vertice della classifica. I biancorossi si impongono 69-62 sulla Sinermatic Ozzano.

Prova bella e convincente, quella che ha visto protagonisti capitan Giacomini e compagni. Varaschin è stato un grande trascinatore, autore di 21 punti e migliore in campo per distacco quest’oggi. Meglio gli ospiti però fino all’intervallo, 17-18 e 13-20 i parziali con cui si va al riposo. La Goldengas però non molla e rientra sul parquet con ancora più verve. Il terzo quarto serve proprio per rientrare in partita (15-7) mentre nell’ultimo segmento i biancorossi riescono addirittura a dilagare (24-17).

I tanti tifosi presenti al Pala Panzini di Senigallia allora possono sorridere al suono della sirena, i propri beniamini continuano a volare in classifica, occupando il sesto posto.