Goldengas Senigallia: Alessandro Valli è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile

SENIGALLIA – Alessandro Valli è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Goldengas Senigallia. Dopo l’annuncio di coach Andrea Gabrielli, prende sempre più forma l’organigramma biancorosso.

Lo ha annunciato la società attraverso un comunicato ufficiale: «Per il coach forlivese è una conferma in casa Senigallia dopo gli anni dal 2010 al 2017 trascorsi sia come capo allenatore delle squadre giovanili, con la perla degli under 19 campioni d’Italia nel 2013, sia alla guida della prima squadra in serie B e il ritorno dello scorso anno come allenatore del gruppo under 13 elite. Il progetto giovani riparte quindi con un nome importante sul quale basare il rilancio complessivo del movimento. Responsabilità affidatagli dalla nuova dirigenza, che gli consegna chiavi in mano per il “futuro” della pallacanestro Senigallia, certa delle capacità di coach Valli sia prettamente in ambito tecnico che per quanto riguarda quello umano del rapporto con i ragazzi. L’intenzione è di far partire un nuovo progetto virtuoso, duraturo e vincente, puntando molto su una delle maggiori risorse che la società coltiva, ovvero il settore giovanile, che Alessandro conosce già bene e al quale darà certamente nuovo lustro. Questo sarà solo il primo passo di un percorso molto ambizioso sul quale la società punterà fortemente anche negli anni a venire. Rilanciando il movimento giovani e dando un valore aggiunto a tutto il movimento biancorosso presente e futuro».