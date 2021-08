Goldengas Senigallia tra acquisti e calendario: arriva Gnecchi, prima giornata col Roseto

SENIGALLIA – Giorni caldi per la Goldengas Senigallia. La Lega Nazionale Pallacanestro oggi ha pubblicato la prima giornata di ogni girone di Serie B, domani – venerdì 13 agosto – verrà svelato l’intero calendario alle ore 15.

Nel frattempo, Francesco Gnecchi è un nuovo giocatore biancorosso. Classe 1999, giocatore solido e di quantità. Può giocare in regia ma anche da realizzatore come guardia. Arriva dal Basket Cecina: «Sono veramente molto felice di poter far parte di un progetto serio come questo – ha dichiarato -, che ho subito sposato dopo aver parlato con il coach, siamo un squadra giovane con molti ragazzi in gamba che vogliono provare a emergere, quindi non ci resta che divertirci e lavorare sodo tutti i giorni per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati».

Tornando al discorso calendario, sarà Goldengas-Roseto la prima giornata fissata per domenica 3 ottobre. Completano il turno del girone C: R.S. Rieti-Rimini, Teramo-Ozzano Emilia, Faenza-Ancona, Roma-NPC Rieti, Giulianova-Civitanova, Montegranaro-Jesi, Imola-Cesena.