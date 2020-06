Goldengas, torna a riunirsi il consiglio direttivo. Possibili variazioni nella dirigenza

Tempo di novità in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia. Dopo diverse settimane di attesa dalla fine decretata della stagione 2019/2020, la società torna a riunirsi per iniziare a programmare il prossimo campionato. Domani sera, 11 giugno, si terrà il consiglio direttivo con a capo il presidente Claudio Moroni, riunione molto importante perché potrebbe svelare dei cambiamenti nell’assetto societario. Al momento non trapelano indiscrezioni, ma sicuramente sarà tutto svelato al termine del meeting che metterà nero su bianco alcuni aspetti importanti.

Tra questi l’ufficializzazione di una buona notizia anche per i tifosi. Il club ha infatti dichiarato di aver regolarizzato tutte le quote spettanti alla Lega, per cui il club è assolutamente in linea per l’iscrizione alla Serie B del prossimo anno.

Intanto la società ha diramato anche un comunicato stampa in cui si smentiscono alcuni rumors di mercato che stavano circolando nell’ambiente. Da qualche giorno avevano iniziato a circolare voci non confermate che vedevano coach Stefano Foglietti via dalla Goldengas per far spazio a Riccardo Paolini, ma la cosa è stata prontamente smentita dal presidente Moroni e dallo stesso allenatore che ha affermato: «La società mi ha ribadito che sarei stato confermato e ha smentito il fatto che la mia collaborazione fosse arrivata al capolinea».