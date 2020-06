Tutti concordi in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia, militante in serie B: «Ripartiremo con entusiasmo, facendo affidamento sulla resilienza che, in queste situazioni difficili, tutti siamo in grado di trovare». Queste le parole del presidente del club Claudio Moroni durante la conferenza stampa di questa mattina (16 giugno), un momento per ribadire che la Goldengas c’è e ci sarà, nonostante le difficoltà create dalla pandemia.

Quest’anno si sarebbero celebrate tante iniziative per i 40 anni della Pallacanestro Senigallia, ma è tutto solo rimandato. «Avevamo in programma diverse manifestazioni, ma l’emergenza coronavirus ci ha imposto uno stop e siamo d’accordo con le misure adottate – commenta Moroni –. Quello che chiediamo oggi, è una sensibilità maggiore da parte dell’amministrazione comunale, così come da parte delle aziende locali, che attraverso il loro appoggio potranno essere artefici della nostra continuità. Sono ancora poche le conferme da parte degli sponsor e dell’organico, per questo non possiamo parlare ora di squadra e campionato. Occorrerà prima organizzare ed eventualmente riorganizzare la situazione generale».

A fargli eco il team manager Matteo Manzoni: «Necessitiamo di persone che amino la pallacanestro e lo sport in generale per dare continuità a tutto il lavoro che abbiamo svolto fino a questo momento». Infine la dirigente Sonia Fileri: «Non dobbiamo gettare via tutto quanto fatto fino ad oggi, soprattutto a livello giovanile. Abbiamo bisogno di collaborazioni importanti per proseguire con questo spirito».

All’incontro indetto dalla Pallacanestro Senigallia erano presente anche il consigliere comunale con delega allo sport Lorenzo Beccaceci, che si è detto vicino al mondo della Pallacanestro Senigallia e a tutto il mondo sportivo del territorio.