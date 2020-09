Goldengas, si inizia. Primo test match e numeri di maglia

Tutto pronto per la nuova stagione che vedrà la Goldengas Pallacanestro Senigallia. A fine settembre test match con Falconara

SENIGALLIA – Può finalmente partire la stagione 2020/2021 della Goldengas Pallacanestro Senigallia. Oggi (venerdì 4 settembre) alle 11 la squadra si è ritrovata al PalaPanzini agli ordini del coach Riccardo Paolini per il primo giorno di preparazione. Grande entusiasmo in campo dopo i tanti mesi di stop, considerando anche che il basket è stato uno dei primi sport a cessare tutte le attività in piena emergenza Covid-19.

Lunedì 7 settembre il lavoro si sposterà alla pista d’atletica delle Saline, mentre da lunedì 14 settembre e per tutto il mese – tranne sabato e domenica – il coach ha organizzato doppia seduta, mattina e pomeriggio. Mercoledì 30 settembre è prevista la prima uscita stagionale con il test-match contro Falconara (ancora da definire luogo e orario).

Infine, il club ha svelato anche in nuovi (e confermati) numeri di maglia per la stagione 2020/2021, eccoli:

#5 Pierantoni

#7 Giacomini

#8 Serrani

#10 Giunta

#11 Centis

#16 Gurini

#17 Giuliani

#19 Terenzi

#22 Cicconi Massi

#33 Costantini

#40 Moretti

#55 Pozzetti

#66 Peroni