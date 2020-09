Goldengas: due mesi all’inizio del campionato e club a caccia di imprenditori

SENIGALLIA – Esattamente due mesi all’inizio della regular season di Serie B. Partirà infatti il 15 novembre il campionato della Goldengas Pallacanestro Senigallia, che sarà impegnata in casa contro l’Antenore Energia Padova. Prima, però, ci sarà la SuperCoppa che per la Goldengas partirà l’11 ottobre alle ore 18 al PalaTriccoli di Jesi.

C’è ancora un po’ di tempo per organizzare al meglio il tutto e il presidente del club Claudio Moroni, alla ventitreesima stagione al vertice della società, ammette che «Ci siamo lasciati lanciando un grido d’aiuto alla città: molti non hanno risposto all’appello. Nelle Marche in pochi a mio parere possono vantare un team di questo livello: penso che sentiremo dell’ottima musica con un’orchestra simile».

Qualche sponsor storico ha comunque rinnovato la presenza anche per la stagione 2020/2021, cosa che ha fatto scongiurare la meno impegnativa Serie C Gold, ma la speranza è che subentrino altre aziende per permettere al club di fare le cose ancora più in grande e non solo pe quanto riguarda la prima squadra, ma anche relativamente al settore giovanile.

Intanto il coach Riccardo Paolini è al lavoro per preparare al meglio i suoi uomini: «La prima impressione è positiva – le sue parole –. Certo, in questo periodo è facile fare un discorso di natura tecnica, ma bisogna aspettare ottobre e novembre. Mi piacerebbe vedere un gioco di squadra, più che basarci sulle individualità. Avere quattro senigalliesi nel roster è comunque un buon punto di partenza».