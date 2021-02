La Goldengas domani ospita Monfalcone. Paolini: «Siamo vivi»

Sono pronti a ripartire i senigalliesi dopo l'amaro in bocca dovuto al kappao dello scorso weekend. Il tecnico biancorosso però è ottimista e crede sempre più nella sua squadra

SENIGALLIA – Nuovo impegno casalingo per la Goldengas Senigallia. I biancorossi domani 13 febbraio ospiteranno Monfalcone al Pala Panzini. Palla a due fissata alle 19.

Smaltito l’amaro in bocca dovuto al colpaccio ‘solamente’ sfiorato con la capolista Vicenza dello scorso weekend, sarà subito importante tornare al successo contro un avversario rinnovato e in ottima forma.

«Il Monfalcone è un bell’ostacolo – afferma coach Riccardo Paolini -. Rispetto alla gara d’andata si sono rinforzati e hanno cambiato modo di giocare. Inoltre stanno vivendo un gran periodo».

Il tecnico della Goldengas poi torna sulla prestazione di domenica scorsa con la Tramarossa Vicenza: «Abbiamo analizzato la partita, nel bene e nel male. Meritavamo di vincere e l’abbiamo persa per colpa nostra. Dobbiamo farne tesoro ma la prestazione offerta ha dimostrato che siamo vivi. Ho notato un leggero calo fisico. Ci può stare dopo una serie di successi prestigiosi. Speriamo di tornare al massimo della forma col passare delle settimane. Testa alta, abbiamo persona una grande occasione ma dobbiamo lavorare per poterne creare altre in futuro».

C’è spazio anche per un commento all’esordio di Conte, la nuova guardia biancorossa: «Ha giocato molto bene, lo abbiamo scelto conoscendo le sue caratteristiche e potenzialità. E’ stato un ottimo debutto. E’ una figura che ci può dare grandi garanzie umane e tecniche».

Lucido e preciso come sempre coach Paolini. Domani i suoi ragazzi proveranno a rialzare la testa cercando di strappare due punti con Monfalcone. Match valido per l’undicesima giornata di Serie B (sottogirone C1).