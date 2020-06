La Goldengas c’è: «Vogliamo mantenere la categoria»

Non si usano molti giri di parole in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia, società che vuole mantenere la Serie B con le unghie e con i denti nonostante il Coronavirus abbia inesorabilmente portato strascichi importanti nel mondo del basket e non solo.

Il team manager Matteo Manzoni però è determinato come il resto del club: «Al momento la priorità è chiudere positivamente, per quanto possibile, la stagione 2019/2020 sia in termini organizzativi che economici. L’obiettivo poi è senza dubbio quello di mantenere la categoria, ci stiamo lavorando e siamo molto fiduciosi ma anche consapevoli delle incertezze che l’era Covid-19 ha lasciato».

Capitolo rosa. La società ancora non si sbilancia su come sarà composto il roster 2020/2021, ma la volontà è quella di ripartire con il gruppo attuale. «Tutti i ragazzi che hanno indossato la maglia della Goldengas Senigallia in questa stagione meriterebbero a prescindere la conferma – prosegue Manzoni -. In primis per le loro indiscutibili qualità umane e di pari passo per le doti cestistiche delle quali siamo ampiamente soddisfatti. Ci sono da valutare molteplici aspetti ed è ancora presto per sbilanciarsi, siamo un vivace cantiere in continuo sviluppo».

Ancora qualche settimana e inizierà a prendere forma la prossima stagione, ma i tifosi della Goldengas non hanno nulla da temere perché la volontà del club è ripartire con lo stesso spirito di sempre.