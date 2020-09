Golden Gala, Tamberi cerca gloria sulla pedana dello Stadio Olimpico

ANCONA – Scocca l’ora di Gianmarco Tamberi. Nel Golden Gala odierno, allo stadio Olimpico di Roma rigorosamente a porte chiuse per via delle disposizioni anti-Coronavirus, il saltatore anconetano cercherà di migliorare il suo primato stagionale fermo a 2.30. Con il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021, da sempre l’obiettivo di Gimbo, il Golden Gala ha assunto i connotati della competizione da non sbagliare, determinante nel cammino che porterà in Giappone.

Nelle precedenti uscite va registrato anche un 2.31 per Tamberi, nell’indoor, ma lo stato di forma è apparso sicuramente in crescita negli ultimi mesi. La preparazione del campione dorico per l’evento è stata quella delle grandissime occasioni, in solitaria. Passeggiate, meditazione e tanto esercizio perché, come detto, l’occasione è ghiotta. Dalla pedana romana partono sogni e speranze di una medaglia olimpica che il destino, con il brutto infortunio di cui fu vittima, gli strappò a Rio nel 2016.

Non sarà il solo marchigiano presente all’evento romano. Con lui ci saranno Lorenzo Del Gatto (Carabinieri Montegiorgio) nel lancio del peso ed Eleonora Vandi (Avis Macerata) negli 800metri. Dalle 18.40 le prime prove in programma.