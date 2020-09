Golden Gala, Tamberi chiude al secondo posto. Vince Protsenko

Il saltatore anconetano ha fatto registrare una medaglia d'argento nella manifestazione romana per via degli errori a 2.30. Buone le prove dei marchigiani Del Gatto e Vandi

ROMA- Gianmarco Tamberi chiude in seconda posizione al Golden Gala che si è disputato ieri a Roma. Il saltatore anconetana è terminato alle spalle dell’ucraino Andriy Protsenko bravo a portarsi a casa una delle principali manifestazioni dell’sportivo per l’atletica leggera. Gimbo si è fermato alla misura di 2.27 pur lasciando intravedere comunque spunti interessanti per il futuro, un futuro che assume necessariamente i connotati di Tokyo 2021 dove l’anconetano ha sempre le carte in regola per un ruolo da assoluto protagonista.

Dopo l’errore a 2.30, Tamberi per rientrare in gara avrebbe dovuto superare i 2.32 visto che Protsenko ha centrato i 2.30 alla prima botta. Un secondo posto che non soddisfa pienamente Tamberi ma che comunque non lo deve abbattere più di tanto visto i 2.31 fatti registrare ad Ancona in indoor.

Per quel che concerne gli altri marchigiani in gara, buona la prova del fermano Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) che ha terminato all’ottavo posto nel lancio del peso con 18.27. La pesarese Eleonora Vandi (Avis Macerata), invece, ha chiuso decima negli 800mt con il tempo di 2’03”17.