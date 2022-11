ASCOLI – Dove eravamo rimasti? Il campionato di Serie B torna, dopo la settimana di sosta dovuta prevalentemente agli impegni amichevoli della nazionale italiana e al via dei Mondiali in Qatar, con la quattordicesima giornata del girone di andata. E, come al solito, non sono mancate le emozioni, con alcuni risultati che hanno dimostrato quanto il torneo cadetto sia assolutamente imprevedibile.

I risultati

Il turno si è aperto ieri con due anticipi. Il Parma ha perso clamorosamente in casa contro il Modena, nel derby emiliano, per 2-1. I gol di Falcinelli e Bonfanti, già nel corso del primo tempo, hanno indirizzato il match a favore dei canarini, rendendo inutile la rete ducale realizzata da Vazquez nella ripresa. Grande vittoria del Pisa, poi, contro la Ternana: i toscani trionfano per 3-1 e causano l’esonero del tecnico umbro Lucarelli. Tramoni, Beruatto e Barba ipotecano i tre punti già nella prima frazione di gioco. Nel finale di tempo gol ternano con Partipilo. Per quanto riguarda le sfide di oggi, invece, all’ora di pranzo è terminata 2-2 la sfida tra Reggina e Benevento: Hernani e Canotto portano sul doppio vantaggio i calabresi, poi arriva il pari ospite con Improta e Acampora. Stesso risultato, nel pomeriggio, tra Sudtirol e Ascoli: Picchio in vantaggio all’inizio con Ciciretti, poi pari di Casiraghi nella ripresa su calcio di rigore, bianconeri di nuovo avanti con Caligara prima del 2-2 definitivo di Rover. I gol di Ayè e Mangraviti, poi, permettono alla Spal di battere in casa il Brescia per 2-0, mentre Cittadella e Cosenza non vanno oltre l’1-1 con le reti di Antonucci e Brignola. Cerri e Botta, invece, firmano l’1-1 tra Como e Bari. Tra Frosinone e Cagliari, poi, finisce 2-2: Rohden e Insigne i marcatori ciociari, Luvumbo e Lapadula in gol per i sardi. Il gol del marchigiano Olivieri, infine, regala l’1-0 al Perugia contro il Genoa. Il programma della giornata si conclude con Palermo-Venezia, in campo alle 18.

La classifica

Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B, dopo 14 giornate: Frosinone 31; Reggina 26; Genoa, Brescia 23; Ternana, Parma, Bari 22; Sudtirol 21; Ascoli 20; Pisa, Cagliari 18; Modena 17; Cittadella 16; Spal, Benevento, Palermo, Cosenza 15; Como 14; Perugia 11; Venezia 9.