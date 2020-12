É Giovanni Cornacchini il nuovo allenatore della Fermana

FERMO- Fumata bianca in casa Fermana. Dopo l’annuncio dell’esonero dell’ormai ex mister Mauro Antonioli, la società canarina ha appena annunciato il nome del nuovo tecnico: Giovanni Cornacchini.

Questo il comunicato della società: «La Fermana comunica di aver affidato la guida tecnica a Giovanni Cornacchini. Classe 1965, fanese doc, Cornacchini ha già allenato la Fermana nella stagione 2010-2011 in Eccellenza, con un duello serrato con l’Ancona fino all’ultima giornata. Per lui in carriera esperienze importanti alla guida dell’Ancona, del Fano, della Viterbese, del Gubbio fino alle ultime stagioni alla guida del Bari. Nel pomeriggio alle ore 16 dirigerà il primo allenamento».

Il nuovo mister Giovanni Cornacchini in un’immagine di repertorio nella precedente esperienza canarina

Per il tecnico fanese dunque, si tratta di un ritorno sulla panchina della Fermana, dove aveva lasciato un ottimo ricordo, con la promozione sfiorata nella stagione 2010/11, come detto, svanita solo all’ultimo.

Da allenatore, Cornacchini ha guidato Cagliese, Sansepolcro, Città di Castello, Fano, Fermana, Civitanovese, Ancona, Viterbese, Gubbio e Bari, vincendo con i pugliesi il torneo di serie D nella stagione 2018/19, dopo il fallimento dei pugliesi nell’estate 2018. Nella stagione successiva, in LegaPro, era stato poi esonerato. Da giocatore invece, vanta una lunghissima carriera, nel ruolo di attaccante, avendo indossato le maglie di Fano, Foligno, ancora Fano, Reggiana, Virescit Boccaleone, Piacenza, Milan, Perugia, Bologna, Vicenza, Padova, Castel di Sangro, Ternana, ancora Padova, Gubbio, Fano e Cagliese.

Il mister è sceso subito in campo con la squadra nell’allenamento pomeridiano delle 16, per conoscere i suoi nuovi ragazzi ed iniziare subito a lavorare in vista della prossima gara che si disputerà tra soli 3 giorni proprio al “Recchioni” con l’Arezzo mercoledì 9 dicembre alle ore 15:00, gara da recuperare per il rinvio dovuto alla positività al Covid di alcuni giocatori amaranto alcune settimane fa.