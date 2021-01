Giorgio Farroni verso la sua quinta Olimpiade

FABRIANO – «A dicembre ho ripreso ad allenarmi forte e ho pronto un calendario gare a cui partecipare con l’obiettivo di farmi trovare pronto per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021».

Dunque ha ripreso a macinar chilometri in gran quantità, Giorgio Farroni, il campione fabrianese di ciclismo paralimpico che a 44 anni suonati punta con decisione a partecipare alla sua quinta Olimpiade dopo Sidney 2000, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

Nella sua bacheca – dove figurano una sfilza infinita di titoli italiani, europei e mondiali – manca il metallo più prezioso nei giochi a “cinque cerchi”, soltanto sfiorato a Pechino (bronzo) e a Londra (argento).

Sarà la volta buona? «Speriamo prima di tutto che le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno per la pandemia Covid, stavolta si facciano… (è la premessa indispensabile che fa Giorgio, ndr) – Ma intanto io mi alleno, e bene, nelle nostre colline dell’entroterra di Fabriano, spesso da solo, ma ultimamente anche con un giovane dilettante matelicese, Luca Garzellini: ci facciamo compagnia».

Farroni è tornato a vestire i colori della Anthropos Civitanova Marche, dove sta cercando di coinvolgere altri atleti nel mondo del paraciclismo, e nello stesso tempo è sempre seguito dai tecnici azzurri.

Covid permettendo, nella marcia di avvicinamento a Tokyo 2021, Giorgio Farroni ha programmato un calendario di gare internazionali iniziando da Marina di Massa il 10/11 aprile, quindi appuntamenti a Verolanuova (Bs) il 24/25 aprile, due eventi in Belgio (30 aprile e 6/9 maggio), la World Cup a Bassano del Grappa (Vi) il 13/16 maggio, ancora nel vicentino a Dueville il 29/30 maggio, a seguire il Campionato del Mondo in Portogallo (9/13 giugno), in Spagna per il Giro dei Paesi Baschi il 3/4 luglio, poi – se tutto andrà bene e la pandemia concederà una tregua agli atleti – a fine agosto volerà in Giappone…