Giorgio Farroni in volo verso i Giochi Paralimpici di Tokyo

Negli ospedali sono 57 le persone ricoverate, 2 più di ieri, 38 nei reparti non intensivi, 1 più di ieri, 6 in semi intensiva, 2 meno di ieri, e 13 in terapia intensiva, 3 più di ieri. Due i nuovi dimessi, 83 i sanitari in quarantena e 23 gli ospiti positivi presenti nelle strutture territoriali