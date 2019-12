Talisa Torretti d’oro anche in Lussemburgo

FABRIANO – Continua ad impressionare la ginnasta fabrianese Talisa Torretti. Dopo le trasferte dorate in Polonia e in Egitto, la portacolori della Faber Ginnastica Fabriano è stata protagonista anche in nord Europa, dal 21 al 23 dicembre, alla Luxembourg Cup 2019 di ritmica.

La Torretti, infatti, ha conquistato la prima posizione nella classifica generale “all around” grazie alla sommatoria delle rotazioni con Cerchio e Palla nella prima giornata, con Clavette e Nastro la seconda giornata.

La competizione si è conclusa con la terza giornata dedicata alle finali per attrezzo. E qui la fabrianese è stata ancora una volta bravissima: oro con la Palla (punteggio di 20.200) e poi tre argenti nell’ordine con il Cerchio (20.600), con le Clavette (20.350) e con il Nastro (18.350).

