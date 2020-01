Ritmica: super weekend a Fabriano con la prima giornata di A1, A2 e B

FABRIANO – Il PalaGuerrieri di Fabriano è pronto a ospitare nel fine settimana – sabato 1 e domenica 2 febbraio – la prima giornata (delle quattro in programma) del campionato italiano di ginnastica ritmica di serie A1, A2 e B.

Quello del nostro paese è considerato il “campionato più bello del mondo”, perché in pedana scenderanno le migliori ginnaste italiane affiancate dalle migliori ginnaste mondiali.

La grande macchina organizzativa della società casalinga ospitante, la Faber Ginnastica Fabriano, è già operativa da alcuni giorni, affinché tutto sia perfetto e in linea con l’importanza dell’evento.

La Faber Ginnastica Fabriano, tra l’altro, è Campione d’Italia in carica e ha vinto gli ultimi tre scudetti. Si presenta, quindi, come la squadra da battere. Per il terzo anno consecutivo la formazione cartaia usufruirà del supporto della ginnasta russa Karina Kuznetsova (allieva della tecnica Elena Karpuchenko) che affiancherà il capitano Milena Baldassarri (già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020), Talisa Torretti (bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, argento e bronzo ai Campionati Europei Junior), Sofia Raffaeli (Campionessa Italiana Junior in carica nonché tre volte argento agli scorsi Mondiali Junior di Mosca) e Nina Corradini (entrata da qualche mese a far parte della Nazionale Senior, le famose “farfalle”).

La città della carta vedrà arrivare ben trentasei squadre con accompagnatori, tecnici e genitori al seguito che hanno già reso “sold-out” tutte le strutture ricettive del comprensorio.

Il pubblico avrà a disposizione il “Meet and Greet”, ossia tutti i fan potranno incontrare le loro beniamine per autografi e foto.

Programma gare al PalaGuerrieri: sabato 1 febbraio ore 15 serie A2, ore 19 serie A1; domenica 2 febbraio ore 10 serie B.