Ritmica: Sofia Raffaeli è campionessa del mondo!

Storico successo per l’Italia, mai così in alto: la “formica atomica” di Chiaravalle si qualifica anche per le Olimpiadi di Parigi 2024. «Dedico le medaglie alle mie Marche»

FABRIANO – Sofia Raffaeli è la ginnasta più forte del pianeta nella ritmica. All’Arena Armeec di Sofia, in Bulgaria, la “formica atomica” di Chiaravalle (agente delle Fiamme Oro e portacolori della Ginnastica Fabriano) si è laureata Campionessa del Mondo assoluta al termine di una gara folle, in cui ha sbaragliato la concorrenza con quattro esercizi superlativi, ultimo dei quali – alla Palla – addirittura straordinario con il punteggio di 34.250 che l’ha condotta così al primo posto assoluto e al titolo iridato con 133.250 punti: medaglia d’oro.

La Raffaeli, così, ha ottenuto anche la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Un Mondiale incredibile, quello dell’atleta marchigiana, che nelle giornate precedenti aveva conquistato altre tre medaglie d’oro nei singoli attrezzi (Cerchio, Palla, Nastro) e un bronzo (Clavette).

È un risultato storico per l’Italia della ritmica, che non era mai arrivata così in alto. Soddisfazione immensa per l’allenatrice fabrianese Julieta Cantaluppi, guida e faro di Sofia.

Nelle giornate probabilmente più tristi per le Marche a causa della devastante alluvione dei giorni scorsi, i trionfi della Raffaeli rappresentano un segnale di speranza e incoraggiamento.

«Dedico le medaglie alle mie Marche», sono state le sue parole.

Anche l’altra azzurra, Milena Baldassarri (aviere dell’Aeronautica Militare e anch’essa componente della Ginnastica Fabriano), è tornata ad esprimersi su ottimi livelli, si è piazzata al quinto posto, in una classifica che ha visto sul secondo gradino del podio la tedesca Varfolomeev con 132.450 punti (argento) e sul terzo gradino la bulgara di casa Nikolova con 128.800 punti (bronzo).