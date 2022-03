FABRIANO – Dopo la prima giornata del campionato di serie A1 di ritmica svoltasi due settimane fa a Cuneo in cui la Ginnastica Fabriano aveva conquistato il secondo posto, in occasione della seconda tappa disputata domenica 6 marzo a Bari le ragazze cartaie sono tornate a dominare la scena, come fanno da cinque anni a questa parte.

La Ginnastica Fabriano ha ampiamente centrato il successo di giornata salendo sul gradino più alto del podio (120,000 punti) e battendo le agguerritissime rivali della San Giorgio ‘79 Desio (113,150 punti) e della Raffaello Motto di Viareggio (111,750 punti).

Oltre sette punti di scarto che proiettano Fabriano anche al vertice della classifica generale con 234,450, al secondo posto la Raffaello Motto di Viareggio con 227,500, al terzo la San Giorgio ’79 Desio con 227,100, molto più staccate le altre squadre.

Tornando all’appuntamento di Bari, la Ginnastica Fabriano si è presentata con Sofia Raffaeli che ha eseguito gli esercizi al Cerchio (33.300) e al Nastro (27,450), Milena Baldassarri alla Palla (29,650), Talisa Torretti alle Clavette (29,600).

Prima dell’inizio della competizione, il mondo della ritmica si è voluto unire per un dovuto sostegno contro la guerra, in un momento così drammatico. Le tecniche delle squadre di serie A1 sono salite sul podio, esponendo lo striscione “No alla guerra” mentre sul maxischermo veniva proiettata l’immagine di una colomba e di un arcobaleno, simboli di quella pace che tutti auspicano.

La terza giornata del Campionato Nazionale di serie A1 che assegnerà il “Trofeo San Carlo Veggy Good”, sponsor ufficiale della Federginnastica, è in programma a Napoli il 26 e 27 marzo. Sarà una tappa fondamentale in vista delle Final Six, poi in programma a Torino, in cui la Ginnastica Fabriano andrà a caccia del sesto scudetto consecutivo.