La Ginnastica Fabriano va a caccia del sesto scudetto consecutivo

Al via nel weekend da Cuneo il Campionato Italiano di serie A1 di ritmica; il team marchigiano guidato dall’olimpionica Milena Baldassarri si presenta con rinnovate ambizioni e un nuovo main sponsor, la Halley Informatica

FABRIANO – Sono ancora freschi nella mente degli appassionati di ritmica il sesto posto olimpico di Milena Baldassarri e il bronzo mondiale di Sofia Raffaeli, che è già tempo per la Ginnastica Fabriano di tornare in pedana per l’inizio del Campionato Italiano di serie A1.

Il sodalizio fabrianese, autentico “cannibale” dell’ultimo lustro, è detentrice di cinque titoli consecutivi e si presenta con rinnovate ambizioni per andare a caccia del sesto, forte anche di un nuovo “main sponsor” come la Halley Informatica – appena ufficializzato – che succede alla Faber, prezioso partner degli ultimi anni di crescita della società.

La prima tappa del Campionato Italiano di Serie A1 si svolgerà a Cuneo il 19-20 febbraio, per poi procedere verso Bari il 5-6 marzo, direzione Napoli per la terza tappa del 26-27 marzo, quella che decreterà le finaliste che si contenderanno lo scudetto a Torino il 30 aprile-1 maggio con la confermata formula della Final Six.

La Ginnastica Fabriano parteciperà a questo campionato 2022 di serie A1 con le seguenti atlete: Milena Baldassarri (capitano), Talisa Torretti, Sofia Raffaeli, Anais Carmen Bardaro e Lorjen D’Ambrogio.

Lo staff tecnico è guidato da Kristina Ghiurova con Julieta Cantaluppi, affiancate dalle tecniche Lora Temelkova, Valeria Carnali, Olga Hutseva e Bilyana Dyakova coreografa.