Fabriano: ricominciano ad allenarsi le campionesse della “ritmica”

FABRIANO – Questa mattina, giovedì 7 maggio, si sono riaperte le porte del PalaCesari per quattro campionesse di ritmica della Faber Ginnastica Fabriano (ovviamente considerate “di interesse nazionale” dalla propria Federazione) sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso che avvia la Fase 2 in periodo di Coronavirus.

Hanno potuto riprendere ad allenarsi Milena Baldassarri (qualificata per le Olimpiadi di Tokyo), Talisa Torretti, Sofia Raffaeli e Serena Ottaviani.

«È un bene che si ricominci – dice il presidente onorario della società cartaia, Leandro Santini: – la ritmica è uno sport che richiede tantissimo allenamento è fermarsi per molto tempo è come far irrigidire un elastico».

Le ragazze hanno atteso qualche giorno in più rispetto al 4 maggio indicato dal Decreto, poiché nel frattempo è stata effettuata la pulizia e sanificazione del PalaCesari.

«Ci atteniamo scrupolosamente a tutte le norme previste – dice Santini. – Per il distanziamento non ci sono problemi, essendo solo in quattro in tutto l’impianto. Le ragazze non utilizzano gli spogliatoi, ci avvarremo del termoscanner per la temperatura e del medico sociale Maurizio Carnali. Indossando gli opportuni dispositivi di protezione, sono state autorizzate ad essere presenti le allenatrici Julieta Cantaluppi, Kristina Ghiurova, Byliana Diakova e Valeria Carnali. Forse, nei prossimi giorni, potrebbe aggiungersi una quinta ginnasta in attesa di autorizzazione, si tratta di Victoria Correia, che è una Nazionale spagnola ma da un anno si allena con noi».

Ricordiamo che la Faber Ginnastica Fabriano ha vinto gli ultimi tre Campionati Italiani consecutivi di ritmica e, nel momento in cui la stagione si è interrotta per l’emergenza coronavirus, era prossima a confermarsi vincitrice dello Scudetto per la quarta volta.