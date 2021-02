Futsal, vola il Cus Ancona blindando ancora il primo posto in classifica

ANCONA- Non conosce sosta la marcia del Cus Ancona che riesce ad imporsi anche nell’infrasettimanale di Serie B. A farne le spese non è stato un avversario qualunque bensì il Recanati di Daniel Martin considerato, all’inizio della stagione, tra le formazioni più attrezzate della categoria. E invece i dorici del tandem Francesco Battistini-Michele Ristè hanno fatto ancora bottino pieno blindando – al netto dei recuperi – il primo posto in campionato con quattordici punti sulle inseguitrici.

Nel 2-1 rifilato ai leopardiani, neanche a dirlo, ci sono le firme dei gemelli Alessandro e Federico Benigni autentici trascinatori dei biancoverdi dall’inizio della stagione. Inutile il gol di Sabbatini per gli ospiti che non è servito ad evitare la sconfitta.

In campo, al Federale Paolinelli, anche la Trecolli Montesicuro. I biancorossi del duo Magnaterra-Foroni sono stati sconfitti tra le mura amiche per 2-3 dalla Futsal Cesena. Una doppietta di Rocha non è bastata ai locali. Per i romagnoli in gol Badahi, Venturini e Ansaloni.