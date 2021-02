Futsal, vittorie esterne per Cus Ancona e Trecolli Montesicuro

Gli universitari consolidano il primato con la vittoria al fotofinish per 2-3 sul campo della Futsal Ternana. Tutto facile per i biancorossi che si impongono a Cingoli sponda Grottaccia per 0-5

ANCONA – Weekend positivo per le anconetane di Futsal in Serie B girone D. Sia il Cus Ancona capolista che la Trecolli Montesicuro si sono imposte lontano dalle mura amiche, rispettivamente, contro Futsal Ternana (2-3) e Grottaccia (0-5).

I dorici, dopo aver tremato sul doppio vantaggio ternano griffato da De Michelis, sono riusciti a primeggiare nella ripresa dove con una doppietta di Federico Benigni (il gol decisivo è arrivato ad un secondo dalla sirena) e con un gol di Pallfreeman sono riusciti ad allungare sulle inseguitrici. Tutto facile per la Trecolli capace di far registrare un netto 0-5 nella tana del fanalino di coda Grottaccia. Di Jamcic (2), Robinho, Carnevali e Carmona le marcature determinanti ai fini del risultato finale.

Montesicuro Trecolli e Grottaccia schierate a centrocampo

Per Michele Ristè (Allenatore Cus Ancona): «Ogni partita ha la sua storia. Noi avevamo preparato la gara puntando sulle ripartenze e invece dopo pochi minuti ci siamo ritrovati sotto per poi subire il secondo gol della Ternana. Nel frattempo la squadra si era adattata ai ritmi di gara imposti dai nostri avversari. Nella ripresa abbiamo iniziato a mettere sotto pressione la Ternana e nel giro di tre minuti è arrivato il pareggio. Sul risultato di 2 a 2 abbiamo avuto altre occasioni cosi come le hanno avute i nostri avversari. Il pareggio sembrava fatto, la Ternana ha provato l’ultimo affondo ma noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine, cosa che ci ha permesso di vincere la partita».

Valentino Foroni (Preparatore portieri Trecolli Montesicuro): «Una partita ben giocata ed approcciata bene in cui non abbiamo corso grossi pericoli. Venivamo da una sconfitta quindi cercavamo delle risposte ma da come abbiamo approcciato la gara siamo soddisfatti. Inoltre siamo contenti perchè hanno giocato tutti gli effettivi che abbiamo portato e c’è stato l’esordio di diversi under, oltre che dell’ultimo arrivato Jacopo Dionisi».