Futsal, ultima di campionato: Italservice Pesaro a caccia del record di vittorie

Domani i biancorossi ricevono il Came Dosson. In caso di successo arriverebbero a 13 di fila, come la Roma RCB quasi 20 anni fa

PESARO – Italservice Pesaro domani in campo per l’ultima giornata di Serie A. Alle 18 al Pala Nino Pizza i biancorossi già matematicamente vincitori della regular season ricevono il Came Dosson, terzo in classifica. Apparentemente un big match, in realtà una partita in cui le due rivali non hanno molto da chiedere.

Eppure per il quintetto di Fulvio Colini una ragione importante per cercare di vincere c’è: Pesaro è reduce da 12 vittorie consecutive, ovvero tutte le gare disputate del girone di ritorno prima dell’appuntamento di domani. E va a caccia della 13esima, che vorrebbe dire filotto-record in Serie A. L’unica a riuscirci nella storia del futsal è stata la Roma RCB nel 2002-2003. Dopodiché nessun altro. E allora in una fase in cui il club di Lorenzo Pizza sa solo esultare, mettere agli annali anche questo traguardo, farebbe sicuramente piacere a tutto l’ambiente.

Bisognerà però anche stare attenti ad evitare infortuni e squalifiche, visto che poi la settimana prossima inizieranno i playoff scudetto e lì Pesaro dovrà presentarsi a puntino. «Abbiamo speso tanto in questi giorni, prima con le fatiche di Coppa, poi con lo scontro decisivo per il primo posto. Abbiamo bisogno contemporaneamente di trovare la condizione migliore e allo stesso tempo di non farci male in vista dei playoff che inizieranno la settimana prossima»: queste le parole alla vigilia del capitano Felipe Tonidandel. Che ha le idee chiare sulla vera missione dell’incontro col Came Dosson.

Domani calcio d’inizio alle ore 18, diretta facebook su PMG Sport Futsal e in tele su Rossini Tv, canale 633. Sarà anche l’occasione per dare ulteriore minutaggio a Pablo Taborda, da poco rientrato dopo l’infortunio al ginocchio patito in Champions nel gennaio scorso.