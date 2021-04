Futsal, la Trecolli vende cara la pelle ma a Montesicuro passa l’Askl

Gli ascolani si impongono 5-6 nella tana dei biancorossi di mister Foroni che cedono dopo un ottimo primo tempo concluso in vantaggio. Da segnalare la tripletta di Jamcic, tra i migliori in campo

ANCONA- Non manca lo spettacolo nel recupero della 6°giornata di Serie B di calcio a 5 tra Montesicuro Tre Colli e Futsal ASKL. Con il Cus Ancona spettatore interessato, gli ascolani riescono a rimanere ancora matematicamente in corsa per il primo posto (occupato proprio dal Cus) andandosi ad imporre con un tiratissimo 5-6 nella tana dei biancorossi di mister Valentino Foroni. Nella prima frazione le due compagini, orfane di diversi elementi di rilievo tra le loro fila, non si risparmiano rientrando negli spogliatoi sul punteggio di 4-3 (triplo Jamcic e Carnevali per i locali, Mazoni, Bottolini e Serafim per gli ospiti). Alla ripresa delle ostilità la Futsal ASKL cresce e con Di Blasio, Juninho e Mazoni mette la freccia. Inutile nel finale la rete di Gomez.

MONTESICURO TRE COLLI – FUTSAL ASKL 5-6 (4-3 pt)

MONTESICURO TRE COLLI: Dionisi, Capitanelli, Giordano, Rocha, Eusebi, Jamicic, Robinho, Ferraresi, Gomez, Lombardi, Carnevali, Ferrucci All. Foroni

FUTSAL ASKL: Juninho, Chittarini, Stefanoni, Caio, Mazoni, Vitinho, Sestili, Di Blasio, Serafim, Bottolini, Di Lorenzo All. Sapinho

Reti: 5’ Jamicic, 5’ Mazoni, 6’ Jamicic, 7’ Bottolini, 14’ Serafim, 17’ Carnevali, 18’ Jamicic // 4’ st Di Blasio, 10’ st Juninho, 11’ st Mazoni, 17’ st Gomez

Arbitri: Roberto Acella e Federico Boldrini di Macerata

Note: Ammoniti Gomez, Lombardi, Vitinho, Bottolini