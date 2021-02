Futsal, la Trecolli Montesicuro saluta mister Magnaterra e si regala Quinellato

La formazione anconetana divide le sue strade dall'ormai ex allenatore, per motivi personali di quest'ultimo e annuncia in entrata il forte pivot italo-brasiliano classe 1987

ANCONA – Tempo di ufficialità in casa Trecolli Montesicuro, girone D di Serie B di Futsal. La società anconetana del direttore generale Massimiliano Trozzi e del direttore sportivo Massimiliano Marchegiani ha reso noto l’ingaggio del forte pivot italo-brasiliano Carlos Quinellato (’87). Proveniente dal Città di Mestre, in passato ha vestito le maglie di Chiuppano, Gorizia, Atletico Belvedere e Came Dosson vincendo anche una Coppa Italia di Serie A2. Una vita in Serie A2 e un numero impressionante di reti messe a segno sono il suo biglietto da visita per la ricorsa dei dorici proprio all’A2.

Per un nome in entrata è tempo anche di saluti in casa anconetana. Si separano infatti le strade con mister Simone Magnaterra a causa di motivi personali.

Questo il comunicato della società: «Il Montesicuro Tre Colli comunica che mister Simone Magnaterra lascia la guida tecnica della prima squadra per motivi personali. La società desidera ringraziare mister Magnaterra per l’impegno profuso per la causa biancorossa e per la sua professionalità dimostrata in questa esperienza e gli augura le migliori fortune professionali e sportive. Contestualmente la società comunica che la guida della prima squadra viene affidata a Valentino Foroni, coadiuvato dallo staff tecnico composto da Silvio Paderi e Jacopo Petrucci».