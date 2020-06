Futsal, la Trecolli Montesicuro si presenta all’Orange Beach

ANCONA- È stato l’Orange Beach di Falconara il teatro della presentazione della Trecolli Montesicuro, società che ha disputato la serie C1 che ambisce in modo vigoroso all’ammissione alla prossima serie B del campionato di futsal (i dorici hanno concluso al terzo posto prima della sosta dovuta al coronavirus).

La società biancorossa, soprattutto per quel che riguarda la dirigenza, ha svelato le sue novità. Nel tavolo principale, accanto al presidente Giuseppe Marinelli, c’erano il direttore sportivo Massimiliano Marchegiani, il player manager Davide Bilò e il direttore generale Massimiliano Trozzi. Il nuovo tassello aggiunto da una società ambiziosa e volonterosa di far bene. Indipendentemente dalla categoria che andrà ad affrontare.

Continuare sulla strada tracciata alzando ancora l’asticella. Come confermano le parole del dg Trozzi: «Sono rientrato in questo sport, da dove mancavo ormai da un decennio, perché la dirigenza vuole portare avanti un progetto importante e questo è stato un aspetto che mi ha convinto. L’amicizia con Momi Marchegiani e la massima fiducia da parte della società mi ha dato la voglia di ricominciare con questa squadra vincente».

Per quanto riguarda le altre novità Simone Magnaterra (ex Tenax Castelfidardo e Villa Musone) allenerà la formazione Under 19 mentre Valentino Foroni è stato confermato nello staff tecnico come collaboratore e preparatore dei portieri.

La nuova fisioterapista sarà la navigata Veronica Mariani con la comunicazione che sarà gestita, infine, da Matteo Valeri.

Per quanto riguarda le gare casalinghe la Trecolli giocherà al Federale Paolinelli di Ancona con il settore giovanile che rimarrà nella storica base di Montesicuro.