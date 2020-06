Futsal, la Trecolli Montesicuro prepara la prossima stagione

ANCONA- In attesa di capire i verdetti relativi alla conclusione della stagione sportiva 2019-2020, si prova anche a guardare al futuro. Lo sta facendo la Trecolli Montesicuro (serie C1) del presidente Giuseppe Marinelli che, dopo un anno positivo concluso al terzo posto e una finale di Coppa Italia di serie C fase regionale raggiunta, ha da tempo iniziato a progettare il suo domani. Una cosa è certa, i biancorossi del player manager Davide Bilò vorranno recitare un ruolo da protagonisti costruendo qualcosa di lungo e duraturo.

In ambito dirigenziale, accanto al direttore sportivo Massimiliano “Momi” Marchegiani, è già stato annunciato Massimiliano Trozzi come direttore generale. Un binomio destinato a far bene per conoscenza ed esperienza nel mondo del futsal regionale e, soprattutto, nazionale. Attendersi una formazione in grado di primeggiare è assolutamente lecito ma attenzione alla categoria. Vista la probabile moria di tante società nei campionati nazionali, non è escluso che la dirigenza biancorossa stia pensando anche ad un salto immediato in serie B.

Intanto, per iniziare a svelare le prime notizie, è stata convocata (come si apprende dalla pagina ufficiale Facebook della società) una sorta di presentazione per il prossimo 15 giugno, ovviamente nel rispetto di tutti i protocolli anti-Coronavirus. La Trecolli Montesicuro ci sarà, ambiziosa e vogliosa di recitare un ruolo di primissimo piano.