Futsal, che colpo Trecolli: arriva il portoghese Da Rocha Nunes

ANCONA- Prosegue la campagna acquisti del Montesicuro Trecolli, società anconetana in attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Serie B di calcio a 5. Dopo gli approdi in biancorossi degli argentini Facundo Setti e Lautaro Biondi, della piovra italiana Diego Moretti (portierone con un grande passato nelle categorie superiori) e del venezuelano Manuel Nazarano Gomez, il due Massimiliano Trozzi-Massimiliano Marchegiani ha piazzato un altro colpo degno di nota.

Si tratta del laterale portoghese Igor Alexandre Da Rocha Nunes. Nonostante la giovane età, parliamo di un classe ’00, è considerato da molti addetti ai lavori un profilo affidabilissimo e di grande qualità capace di bruciare letteralmente le tappe della sua crescita. Nel campionato lusitano ha vestito le casacche di United Pinheirense e C.A. Sangemil prima di disputare l’ultima metà della stagione sportiva 2019-2020 con la maglia del Sammichele in Serie A2 italiana.

Mercato terminato? All’apparenza la rosa anconetana agli ordini del player manager Davide Bilò sembrerebbe già pronta ad un campionato di vertice, tuttavia, da quel che emerge in zona Montesicuro, molti elementi lasciano presagire ad un nuovo colpo in entrata. Un pivot per la precisione. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente qualcosa di più.