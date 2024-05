Futsal, TikiTaka-Stilcasa Costruzioni Falconara: iniziano le semifinali playoff

FALCONARA – Scalda il motore lo Stilcasa Costruzioni Falconara, in semifinale c’è il TikiTaka Futsal. Le citizens di mister Giulia Domenichetti tornano in campo dopodomani (sabato 25 giugno), ore 20.30, per il primo atto di queste semifinali playoff scudetto di Serie A. Di fronte, al Palarigopiano di Pescara, ci saranno le abruzzesi del TikiTaka guidate da Araceli Gayardo. Come nella sfida dei quarti, vinta in due set contro la VIP, il primo match sarà giocato in trasferta per poi tornare in casa nelle calorose mura del Palabadiali.

Il tutto, in virtù del miglior piazzamento biancoblu conquistato in regular season. Nello specifico: Falconara secondo a 53 punti, TikiTaka terzo a 52 punti.

D’altro canto, dall’altra parte del tabellone, si sfideranno domenica sempre alle 20.30 anche GTM Montesilvano e Bitonto. In palio, ovviamente al termine dell’eventuale triplo confronto, c’è la finalissima playoff scudetto.

Nelle semifinali si gioca al meglio delle tre con l’obbligo di avere una vincente. In caso di parità nei 40 minuti regolari, infatti, sono previsti due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i rigori.

Sempre alle 20.30, Gara2 è prevista per il 2 giugno al Palabadiali, mentre l’eventuale gara3, sempre a Falconara, il 1° giugno. Poi, per quanto riguarda la finale, la data è fissata il 9 giugno con il luogo ancora da definire.